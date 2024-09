Španielsko odmieta účasť na sprisahaní proti vláde vo Venezuele

Madrid 15. septembra (TASR) - Španielsko v nedeľu uviedlo, že "popiera a kategoricky odmieta" tvrdenia Venezuely, podľa ktorých bol Madrid údajne zapojený do sprisahania s cieľom destabilizovať vládu tejto latinskoamerickej krajiny. Informoval o tom zdroj zo španielskeho ministerstva zahraničných vecí, píše TASR podľa agentúry AFP.



"Španielsko popiera a kategoricky odmieta akékoľvek narážky na to, že je zapojené do operácie s cieľom politickej destabilizácie vo Venezuele," uviedol spomenutý zdroj pre AFP po tom, čo sa objavili informácie, že Venezuela zadržala niekoľko osôb pre podozrenie zo sprisahania.



V prípade zadržaných ide o troch Američanov, dvoch španielskych občanov a jedného Čecha, spresňuje AFP. Všetkých zadržaných obvinili zo zapojenia do sprisahania proti vláde Venezuely.