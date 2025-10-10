< sekcia Zahraničie
Španielsko odmietlo Trumpove výroky o jeho vylúčení z NATO
Autor TASR
Madrid 10. októbra (TASR) - Španielsko v piatok reagovalo na vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý navrhol vylúčiť túto krajinu z NATO v súvislosti s nedodržaním požiadaviek na vyššie výdavky na obranu. Agentúra AFP s odvolaním sa na španielske vládne zdroje informovala, že podľa nich je krajina „oddaným a plnoprávnym členom NATO“, píše TASR.
V júni tohto roka sa 32-členná Severoatlantická aliancia pod tlakom Trumpa dohodla na postupnom masívnom zvýšení výdavkov na obranu v nasledujúcom desaťročí. Španielsky premiér Pedro Sánchez však trval na tom, že Madrid nemusí túto sumu dosiahnuť. Krajina je jednou z členských štátov NATO s najnižšími výdavkami na obranu, pripomína AFP.
„Španielsko je oddaným a plnoprávnym členom NATO. A spĺňa svoje kapacitné ciele rovnako ako Spojené štáty,“ uviedli v piatok vládne zdroje.
„Mali sme jedného zaostávajúceho, bolo to Španielsko,“ pripomenul Trump vo štvrtok. „Nemajú žiadnu výhovorku, že to neurobili, ale to je v poriadku. Možno by ste ich mali, úprimne povedané, vyhodiť z NATO,“ povedal novinárom v Oválnej pracovni.
Jeho výroky využila španielska opozícia na kritiku Sánchezovej vlády. „Španielsko je dôveryhodným, hrdým členom NATO a je mu oddané. A tak to aj zostane. Problémom je Sánchez,“ napísal na platforme X predseda Ľudovej strany (PP) Alberto Núez Feijóo.
Líder pravicovej strany Vox Santiago Abascal na X uviedol, že španielsky premiér „ďalej ničí národné záujmy a vážne poškodzuje našu bezpečnosť“. Podľa neho je Sánchez „najväčšia pohroma, akú Španielsko zažilo za dlhú dobu“.
