< sekcia Zahraničie
Španielsko odmietlo využiť spoločné základne s USA na útoky na Irán
Španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares uviedol, že jeho krajina nepovolí využitie svojich základní na útoky na Irán. Madrid ich zároveň odsúdil.
Autor TASR
Madrid 2. marca (TASR) – Od začiatku útoku Spojených štátov a Izraela proti Iránu cez víkend opustilo pätnásť amerických lietadiel vojenské základne Rota a Morón v južnom Španielsku. Vyplýva to z pondelkových údajov webovej stránky FlightRadar24, informuje TASR podľa agentúry Reuters.
Španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares uviedol, že jeho krajina nepovolí využitie svojich základní na útoky na Irán. Madrid ich zároveň odsúdil. Základne sú pod španielskou zvrchovanosťou, hoci Španielsko a USA ich prevádzkujú spoločne.
„Španielske základne nie sú na túto operáciu využívané a nebudú využívané na nič, čo nie je zaradené do dohody so Spojenými štátmi, ani nič, čo nie je v súlade s Chartou OSN,“ povedal Albares vo vysielaní stanice Telecinco.
Využitie základní na svojom území na útoky proti Iránu pôvodne odmietala aj Británia, premiér Keir Starmer to však v nedeľu povolil na „kolektívnu sebaobranu“.
Španielska ministerka obrany Margarita Roblesová uviedla, že americké lietadlá, prevažne tankovacie stroje ako Boeing KC-135 Stratotanker, sú trvale umiestnené v Španielsku.
Španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares uviedol, že jeho krajina nepovolí využitie svojich základní na útoky na Irán. Madrid ich zároveň odsúdil. Základne sú pod španielskou zvrchovanosťou, hoci Španielsko a USA ich prevádzkujú spoločne.
„Španielske základne nie sú na túto operáciu využívané a nebudú využívané na nič, čo nie je zaradené do dohody so Spojenými štátmi, ani nič, čo nie je v súlade s Chartou OSN,“ povedal Albares vo vysielaní stanice Telecinco.
Využitie základní na svojom území na útoky proti Iránu pôvodne odmietala aj Británia, premiér Keir Starmer to však v nedeľu povolil na „kolektívnu sebaobranu“.
Španielska ministerka obrany Margarita Roblesová uviedla, že americké lietadlá, prevažne tankovacie stroje ako Boeing KC-135 Stratotanker, sú trvale umiestnené v Španielsku.