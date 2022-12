Španielsko odoberie vyznamenania policajtom oceneným za Francovej éry

Madrid 30. decembra (TASR) - Španielska ľavicová vláda v piatok oznámila, že odoberie vyznamenania udelené policajtom, ktorí sa podieľali na represiách počas pravicovej diktatúry generála Francisca Franca.



Agentúra AFP vo svojej správe pripomenula, že Franco vládol v Španielsku od konca občianskej vojny – v rokoch 1936-39 – až do svojej smrti v roku 1975. Bola to jedna z najdlhšie trvajúcich diktatúr v Európe.



K odňatiu vyznamenaní policajtom, ktorí sa podieľali na "udalostiach nezlučiteľných s demokratickými hodnotami a zásadami dodržiavania ľudských práv", dôjde v súlade so zákonom o demokratickej pamäti zameranom na dôsledky Francovej diktatúry a tri roky trvajúcej občianskej vojny. Okrem postihov sa tento zákon venuje aj opatreniam na vzdanie holdu tým, ktorí boli za Francovej vlády prenasledovaní alebo vystavení násiliu.



Podľa AFP frankistickým režimom udelené vyznamenania umožňovali oceneným policajtom poberať vyššie dôchodky. Vo vyhlásení španielskej vlády sa neuvádza, koľkým policajtom budú medaily alebo iné vyznamenania odobraté v dôsledku zákona, ktorý nadobudol účinnosť v októbri.



Medzi tými, ktorých sa to údajne týka, je aj Juan Antonio González Pacheco, bývalý madridský policajný inšpektor známy ako "Billy the Kid", ktorý zomrel v roku 2020 na chorobu COVID-19. Bol obvinený z mučenia väzňov počas Francovej vlády.



Policajti, na ktorých sa opatrenie vzťahuje, budú mať možnosť pred prijatím konečného rozhodnutia predložiť svoju "obhajobu", uvádza sa vo vyhlásení španielskej vlády.



Uctenie si pamiatky ľudí, ktorí zahynuli alebo trpeli násilím či represiami počas občianskej vojny a nasledujúcich desaťročí diktatúry, označil premiér Pedro Sánchez za prioritu svojho kabinetu vládnuceho od roku 2018.



Španielska vláda dala v roku 2019 odviezť exhumované Francove ostatky z veľkolepého mauzólea neďaleko Madridu do jednoduchej hrobky na cintoríne v neďalekom mestečku Mingorrubio en el Prado, dodáva TASR.