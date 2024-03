Španielsko odobrilo zákon o amnestii pre katalánskych separatistov

Madrid 14. marca (TASR) - Poslanci dolnej komory španielskeho parlamentu vo štvrtok schválili návrh kontroverzného zákona o amnestii pre katalánskych separatistov. Návrh bol schválený pomerom hlasov 178 k 172, informovala agentúra AFP.



Ako dodal spravodajský web Catalan News, hlasovaniu predchádzali týždne rokovaní medzi vládnymi socialistami (PSOE) a stranami Spoločne za Katalánsko (JxCat) a Republikánskou ľavicou Katalánska (ERC) o obsahu a rozsahu zákona.



Návrh zákona musí teraz prerokovať horná komora španielskeho parlamentu, Senát, kde má opozičná Ľudová strana (PP) väčšinu. Očakáva sa, že PP sa bude snažiť oddialiť schválenie návrhu zákona.



Cieľom zákona je urobiť čiaru za dlhoročným úsilím stíhať tých politikov, ktorí sa podieľali na zmarenej snahe o odtrhnutie Katalánska od zvyšku Španielska. Tieto snahy vyvolali najvážnejšiu politickú krízu v Španielsku za posledné desaťročia. Španielsky premiér Pedro Sánchez prezentoval amnestiu ako spôsob, ako túto krízu prekonať.



Návrh zákona sa však stretol s odporom pravice i miliónov Španielov, ktorí sa domnievajú, že ľudia, čo túto politickú krízu vyvolali, by mali čeliť rôznym obvineniam vrátane sprenevery a vyvolávania nepokojov.



Sánchez prisľúbil katalánskym politikom amnestiu i ďalšie ústupky výmenou za podporu, ktorú mu pri hlasovaní o dôvere v parlamente v novembri minulého roka poskytli dve katalánske separatistické strany. Tento krok mu umožnil vytvoriť novú vládu a pokračovať vo funkcii premiéra.



Web Catalan News konštatoval, že po svojom schválení bude zákon o amnestii prínosom pre všetkých, ktorí sú zapojení do hnutia za nezávislosť Katalánska, pričom omilostí osoby vyšetrované alebo obvinené zo širokého spektra trestných činov vrátane sprenevery či dokonca aj terorizmu.



Bude sa týkať aj osôb odsúdených v roku 2019 za ich podiel na organizovaní referenda o nezávislosti Katalánska, ako sú bývalý prezident Carles Puigdemont v exile a jeho bývalý viceprezident Oriol Junqueras.



Pôvodný návrh amnestie sa týkal osôb stíhaných od januára 2012 do novembra 2023, no revidovaná verzia predlžuje toto obdobie až do novembra 2011.



Odhady počtu ľudí, ktorí budú zo zákona profitovať, sa značne líšia: kým organizácia Ómnium zasadzujúca sa za nezávislosť Katalánska na základe prvého návrhu odhadla, že bude na prospech približne 1500 ľuďom, socialisti tento počet odhadli na približne 300, dodáva TASR.