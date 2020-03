Odsúdený katalánsky líder bude vyučovať dejiny na univerzite

Madrid 3. marca (TASR) – Bývalý podpredseda katalánskej vlády Oriol Junqueras dnes na základe povolenia na vychádzku opustil väznicu, kde si odpykáva 13-ročný trest za snahy o vyhlásenie nezávislosti Katalánska.



Informovala o tom agentúra Catalan News Agency (CNA), ktorá uviedla, že Junqueras smie väznicu Lledoners opustiť trikrát do týždňa, aby v meste Manresa prednášal dejiny. Prácou na Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), kde bude mať aj vlastnú pracovňu, smie v určené dni stráviť šesť hodín.



Podľa CNA bude Junqueras pracovať pre súkromnú nadáciu Bages University Foundation (FUB), ktorá poskytuje kurzy pre študentov v strednom Katalánsku. Junqueras začne so svojimi prednáškami z dejín po Veľkej noci. Zúčastniť sa na ňom môže ktokoľvek, kto má záujem o jeho absolvovanie.



Junqueras si odpykáva 13-ročný trest väzenia za svoju úlohu v nezákonnom pokuse o odtrhnutie Katalánska od Španielsku, ktorý katalánske vedenie podniklo v roku 2017. Odvtedy je vo väzbe, pričom koncom minulého roka bol spolu s ďalšími ôsmimi vysoko postavenými prívržencami katalánskej nezávislosti odsúdený na trest odňatia slobody.



Vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) bol Junqueras vlani v máji zvolený za poslanca. Španielsky súd mu však svojím rozhodnutím zabránil vykonávať mandát europoslanca.



Junqueras je ďalším spomedzi bývalých vládnych úradníkov a aktivistov väznených za účasť na pokuse o vyhlásenie nezávislosti Katalánska, ktorým úrady umožnili, aby pravidelne na krátky čas opustili väzenie a vykonávali platenú alebo dobrovoľnú prácu.



V pondelok takto nakrátko vyšiel z väzenia aj bývalý minister zahraničných vecí Raül Romeva, ktorý bude tri dni v týždni pracovať pre súkromnú organizáciu hodnotiacu pokrok dosiahnutý za 25 rokov od vtedy, ako sa podpísaním Daytonskej mierovej zmluvy skončila vojna v Bosne.