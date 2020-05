Španielsko odsúhlasilo predĺženie karanténnych opatrení do 6. júna

Madrid 21. mája (TASR) - Španielsky premiér Pedro Sánchez získal podporu parlamentu v súvislosti s predĺžením karanténnych opatrení o ďalšie dva týždne. V stredu o tom informovala agentúra AFP.



Sánchezovi sa podarilo predĺžiť opatrenia aj napriek nesúhlasu poslancov z krajne pravicového spektra a protestom proti jeho menšinovej vláde.



Ide tak už o piate predĺženie núdzového stavu v krajine, čo znamená, že obmedzenia zostanú v platnosti do 6. júna. Za predĺženie opatrení hlasovalo 177 poslancov, proti ich bolo 162 a 11 sa zdržalo hlasovania. Vláda tak má opäť právomoc nariadiť prísne obmedzenie pohybu osôb.



Prístup vlády ku koronakríze však vyvolalo kritiku zo strany krajne pravicových strán, podľa ktorých ide o "brutálne obmedzenia", zatiaľ čo niekoľko stoviek demonštrantov vyšlo do ulíc a požadovalo slobodu a Sánchezovu rezignáciu.



"Španieli zastavili vírus spoločne… nikto nemá právo premrhať to, čo sme dosiahli počas týchto celé týždne trvajúcich obmedzení," povedal Sánchez.



Vláda tvrdí, že núdzový stav, ktorý prvýkrát vstúpil do platnosti 14. marca, jej umožnil bojovať proti epidémii a dramaticky znížiť počet obetí. Tých v stredu úrady zaznamenali 95, čo je neporovnateľne menej ako 950 obetí zaznamenaných 2. apríla.



Podľa Sáncheza sa však tento boj ešte neskončil a predĺženie obmedzení "je jediným možným spôsobom efektívneho boja proti vírusu".



Od štvrtka bude povinné zakrývanie nosa a úst všade na verejnosti, kde nie je možné dodržiavať odstup od iných osôb. V súčasnosti je už povinné zakrývanie dýchacích ciest v prostriedkoch hromadnej dopravy. Nariadenie platí pre všetky osoby staršie ako 6 rokov.



Od vypuknutia pandémie v Španielsku zaznamenali podľa údajov z Univerzity Johnsa Hopkinsa viac ako 232.000 prípadov ochorenia COVID-19 a 27.888 úmrtí.