Španielsko opäť otvorí svoje veľvyslanectvo v Teheráne
Španielsky premiér Pedro Sánchez patrí k najväčším kritikom amerických a izraelských útokov na Irán, ktoré označil za nezodpovedné a nelegálne.
Autor TASR
Madrid 9. apríla (TASR) - Španielsko opätovne otvorí svoje veľvyslanectvo v Iráne, ktoré na začiatku marca zavrelo v dôsledku vojny na Blízkom východe. Oznámil to vo štvrtok minister zahraničných vecí José Manuel Albares. Pre tento krok sa rozhodli po dosiahnutí prímeria medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Dal som pokyn nášmu veľvyslancovi v Teheráne, aby sa vrátil, obnovil svoje pôsobenie a znovu otvoril španielske veľvyslanectvo v Teheráne a aby sme prispeli všetkými dostupnými prostriedkami, vrátane tých priamo v hlavnom meste Iránu, k úsiliu o mier,“ povedal Albares novinárom v Madride.
Spojené štáty a Irán sa v noci na stredu dohodli na 14-dňovom prímerí krátko pred skončením ultimáta, ktoré dal americký prezident Donald Trump Teheránu na otvorenie Hormuzského prielivu. V opačnom prípade prisľúbil, že „rozpúta peklo“ v podobe útokov na iránske elektrárne a mosty. Šéf španielskej diplomacie predtým označil Trumpovo ultimátum za „absolútne neprijateľné pre ľudstvo“.
Španielsky premiér Pedro Sánchez patrí k najväčším kritikom amerických a izraelských útokov na Irán, ktoré označil za nezodpovedné a nelegálne. Prezident Trump pohrozil obmedzením obchodu s Madridom za to, že Washingtonu neumožnil používať základne v Španielsku na vojnu proti islamskej republike.
