Organizácia Open Arms zachránila v Stredozemnom mori 38 ľudí

Rím 27. marca (TASR) - Loď španielskej mimovládnej organizácie Open Arms v sobotu oznámila, že v oblasti Stredozemného mora zachránila 38 migrantov, informovala agentúra DPA.



Medzi zachránenými je sedem žien a 14 neplnoletých osôb a detí. Open Arms na Twitteri uviedla, že migrantov vyzdvihla v medzinárodných vodách z člna.



Organizácia Open Arms vo štvrtok 25. marca odštartovala svoju 82. misiu na záchranu osôb, ktoré sa snažia prekonať Stredozemné more a vstúpiť do Európy. Loď vyplávala z prístavu Syrakúzy na Sicílii.



Hlavným východiskovým bodom mnohých migrantov je Líbya, pripomína DPA.



Viac ako 230 migrantov prišlo tento roka o život pri pokuse dostať za cez Stredozemné more, píše DPA s odvolaním sa na Organizáciu Spojených národov (OSN).