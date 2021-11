Po prevrátení lode zahynulo osem migrantov

Barcelona 14. novembra (TASR) - Osem migrantov v sobotu zahynulo, keď ich čln so 62 ľuďmi na palube, unášaný morom vyše týždňa, sa nakoniec potopil pri španielskom ostrove Gran Canaria. V nedeľu to oznámili záchranné služby Kanárskych ostrovov, na ktoré sa odvolala tlačová agentúra AFP.



Keď k člnu dorazili záchranári, bolo už mŕtvych sedem migrantov, ôsmy zomrel po preprave na súš. Niekoľko ľudí bolo urýchlene prevezených do nemocnice na ošetrenie, dodali záchranári.