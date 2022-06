Španielsko otvára debatu o zákone o boji s prostitúciou

Madrid 8. júna (TASR) - Španielsky parlament schválil návrh na vypracovanie zákona na zákaz prostitúcie, ďalšie potláčanie kupliarstva a zavedenie prísnejších trestov pre mužov kupujúcich si sex.



Ako informovala agentúra Reuters, doteraz bola v Španielsku prostitúcia tolerovaná, pričom mnohé verejné domy oficiálne fungovali ako hotely alebo iné ubytovacie zariadenia. Sexuálne vykorisťovanie a kupliarstvo sú v krajine protizákonné.



Návrh na vypracovanie spomínaného zákona, ktorý poslanci schválili v utorok, je súčasťou úsilia socialistickej strany (PSOE) premiéra Pedra Sáncheza o rozšírenie práv žien.



Socialisti, ktorí vládnu v menšinovej koalícii s krajne ľavicovým mladším partnerom, zoskupením Spoločne môžeme (Unidos Podemos), chcú zaviesť dlhšie tresty odňatia slobody za kupliarstvo. Tým by sa odstránila súčasná požiadavka, aby polícia preukázala, že existuje vykorisťovateľský vzťah s osobou poskytujúcou sexuálne služby.



Návrh zákona počíta aj s trestom pre každého, kto využíva svoje priestory na prostitúciu. Prísnejšie by trestal aj mužov kupujúcich si sex, ak je obeťou maloletá osoba alebo osoba z ohrozenej skupiny obyvateľstva.



Návrh zákona vyvolal intenzívnu diskusiu v miestnom hnutí za práva žien.



Niektoré organizácie, ktoré pracujú so ženami sociálne vylúčenými alebo vykonávajúcimi prostitúciu - ako napríklad Medicos del Mundo -, považujú návrh zákona za krok správnym smerom.



Iné organizácie - napr. Antigona združujúca akademikov, ktorí sú za legalizáciu prostitúcie, - tvrdia, že po prijatí zákona hrozí, že migranti bez dokladov budú zahnaní do ilegality, čím sa stanú zraniteľnejší voči sieťam obchodníkov s ľuďmi.



Agentúra AP napísala, že návrh zákona by mohol v parlamente prejsť mnohými zmenami a môže trvať mnoho mesiacov, kým bude definitívne schválený.



Návrh podporila aj vplyvná opozičná konzervatívna Ľudová strana (PP), čo naznačuje, že by mohol byť schválený pomerne rýchlo.



Niektoré politické strany a experti tvrdia, že Španielsko by malo regulovať prostitúciu na ochranu osôb pracujúcich v sexbiznise, ale nie sa ju snažiť zakázať.



Socialisti tvrdia, že cieľom zákona je zakázať kupliarstvo vo všetkých jeho formách. Dodávajú, že cieľom zákona nie je trestať prostitútky, ale ponúkať im ochranu ako obetiam trestného činu.



Podobný zákon prijalo už niekoľko európskych krajín, uzavrela AP.



Podľa OSN je Španielsko jednou z krajín sveta, kde sa prostitúcii darí najviac.



Zákaz prostitúcie v Španielsku zrušili v roku 1995 a odvtedy táto činnosť nepodlieha osobitnej právnej regulácii. Podľa britskej stanice BBC ponúka sex za peniaze v Španielsku okolo 300.000 žien.