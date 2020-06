Španielsko otvorí hranice s Francúzskom a Portugalskom už od 22. júna

Madrid 4. júna (TASR) - Španielsko od 22. júna opätovne otvorí svoje hranice s Francúzskom a Portugalskom, ktoré boli tri mesiace zatvorené v rámci boja proti šíreniu nového koronavírusu SARS-CoV-2. Oznámila to vo štvrtok na tlačovej konferencii ministerka pre cestovný ruch Reyes Marotová, píše agentúra AFP.



"V prípade Francúzska a Portugalska chcem potvrdiť, že od 22. júna sa zrušia obmedzenia mobility," povedala Marotová a dodala, že cestujúcim po vstupe do krajiny cez pozemné hranice "v zásade" odpadne povinnosť ísť do 14-dňovej karantény.



Madrid v máji prekvapil partnerské krajiny EÚ, keď zaviedol dvojtýždňovú karanténu pre všetkých cestujúcich zo zahraničia.



Marotová uviedla, že toto opatrenie zostáva v platnosti do 1. júla a týka sa ľudí prichádzajúcich do krajiny cez letiská alebo prístavy.



Španielsko, ktoré je jednou z najviac zasiahnutých krajín, čo sa týka pandémie koronavírusu SARS-CoV-2, eviduje viac ako 240.000 nakazených a vyše 27.000 úmrtí. Krajina už začala postupne uvoľňovať prísne obmedzenia pohybu ľudí, ktoré platili od polovice marca. Hranice s Francúzskom a Portugalskom boli zatvorené od 17. marca.



Španielska vláda pôvodne plánovala otvoriť svoje hranice pre turistov až od júla.