Španielsko otvorilo svoje hranice pre krajiny schengenského priestoru

Madrid 21. júna (TASR) - V Španielsku od nedele už neplatí núdzový stav. Krajinu môžu opäť navštíviť turisti z krajín schengenského priestoru, návštevníci z iných krajín budú do Španielska môcť prísť od 1. júla, píše agentúra DPA.



Výnimkou z nedeľného uvoľnenia režimu na hraniciach je Portugalsko, ktoré hranice so Španielskom otvorí na vlastnú žiadosť až od 1. júla, uviedla agentúra AFP.



Návštevníci nebudú musieť absolvovať povinnú karanténu.



Španielska vláda zaviedla núdzový stav, ktorý zahŕňal prísne obmedzenie pohybu, 14. marca z dôvodu koronavírusovej pandémie. Následne ho niekoľkokrát predĺžila.



Zrušenie núdzového stavu takisto znamená, že Španieli môžu vycestovať za hranice svojej domácej provincie.



Vláda si uvoľnením cestovania sľubuje pomoc sektoru cestovného ruchu, z ktorého pochádza 12 percent španielskeho HDP. Otvoriť sa takisto môžu nočné kluby, hoci musia dodržiavať prísnejšie hygienické opatrenia.



Naďalej zostávajú zatvorené školy. Žiaci by sa do lavíc mali vrátiť až v septembri. Povinné je aj nosenie rúšok na verejnosti.



Španielsky premiér Pedro Sánchez vyzval v sobotu obyvateľov krajiny, aby aj po ukončení núdzového stavu pokračovali v dodržiavaní hygienických opatrení.



Španielsko je jednou z krajín najsilnejšie zasiahnutých epidémiou koronavírusu v Európe. Úrady tam dosiaľ potvrdili 293.018 prípadov nákazy a 28.322 úmrtí.