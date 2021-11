Španielsko označilo znovuzvolenie Daniela Ortegu za frašku

Madrid/Managua 8. novembra (TASR) - Španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares označil v pondelok znovuzvolenie nikaragujského prezidenta Daniela Ortegu na štvrté funkčné obdobie po sebe za "frašku" a výsmech ľudu krajiny, medzinárodného spoločenstva a "predovšetkým demokracie".



Reagoval na správy z Nikaraguy, podľa ktorých bol úradujúci prezident Daniel Ortega znovuzvolený do funkcie, pričom podľa oficiálnych čiastkových výsledkov získal približne 75 percent hlasov.



Tieto čiastkové výsledky boli zverejnené po sčítaní hlasov odovzdaných v 49 percentách volebných miestností. Volebná komisia súčasne informovala, že účasť na voľbách dosiahla 65,34 percenta.



Voľby, ktorým predchádzalo niekoľko mesiacov prenasledovania politických oponentov, odmietli aj Spojené štáty, pričom ich označili za "podvod".



Agentúra AFP pripomenula, že v uplynulých mesiacoch bolo na základe vágnych obvinení z podkopávania "suverenity Nikaraguy" zadržaných viac ako 30 predstaviteľov opozície, vrátane Ortegových bývalých partizánskych spolubojovníkov a siedmich potenciálnych prezidentských kandidátov.



S Ortegom ako jeho viceprezidentka kandidovala aj jeho manželka, Rosario Murillová.



Ortega bol pri moci už po zosadení diktátora Anastasia Somozu v roku 1979 až do roku 1990. V roku 2006 bol opätovne zvolený za prezidenta. V roku 2014 jeho vládnuca strana Sandinistický front národného oslobodenia (FSLN) presadila reformu ústavy, ktorá zrušila obmedzenie počtu funkčných období prezidenta.



Daniel Ortega je údajne vážne chorý a v krajine v skutočnosti vládne jeho manželka, ktorá je od roku 2017 viceprezidentkou. Je známa svojimi ohnivými prejavmi pretkanými biblickými a ezoterickými citátmi; káže síce o "láske a zmierení", ale opozíciu označuje za "upírov prahnúcich po krvi", napísala AFP.



Murillová sa stretla s Ortegom v roku 1977, keď bola revolucionárkou bojujúcou proti Somozovej diktatúre. Čoskoro nadviazali vzťah, no vzali sa až v roku 2005. Bolo to jej v poradí už štvrté manželstvo.



Keď Murillovej dcéra z predchádzajúceho manželstva, Zoilamérica Narváezová, v roku 1998 obvinila Ortegu, že ju od 11 rokov sexuálne zneužíval, Murillová sa postavila na stranu svojho manžela. Sandinistický sudca žalobu napokon zamietol.



Dnes žije Narváezová v Kostarike, kde sa o svojej matke vyjadruje hanlivo. "Ide im o životy, pretože bez politickej moci neprežijú," povedala.



"Ortega našiel v Murillovej to, čo mu chýbalo, a Murillová našla v Ortegovi výťah (k moci), ktorý potrebovala," uviedol Fabián Medina vo svojej knihe venovanej aj Ortegovcom.