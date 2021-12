Španielsko oznámilo oficiálny koniec erupcie sopky na La Palme

Madrid 25. decembra (TASR) - Španielsko v sobotu oznámilo, že erupcia sopky Cumbre Vieja na kanárskom ostrove La Palma sa oficiálne skončila - tri mesiace po tom, čo začala chrliť lávu a popol. Oznámenie prišlo po desiatich dňoch nízkej aktivity sopky, informovala agentúra AFP.



"Trvalo to 85 dní a 18 hodín," povedal na tlačovej konferencii Julio Pérez, riaditeľ pohotovostného tímu na Kanárskych ostrovoch.



Erupcie, ktoré sa na ostrove La Palma s približne 83.000 obyvateľmi začali 19. septembra, nespôsobili zranenia ani úmrtia, ale zničili 1345 domov, ako aj školy, kostoly, zdravotné strediská a infraštruktúru na zavlažovanie fariem.



Približne 7000 ľudí bolo evakuovaných zo svojich domovov, pričom mnohí mali len pár minút na to, aby si zbalili svoje veci. Škody spôsobené erupciami by podľa regionálnych predstaviteľov mohli presiahnuť 900 miliónov eur.



Španielsky premiér Pedro Sánchez, ktorý počas erupcií niekoľkokrát navštívil La Palmu, sa zaviazal pomôcť s obnovou. Jeho vláda prisľúbila zatiaľ pomoc vo výške 225 miliónov eur na obnovu vrátane kúpy dočasného bývania a poskytnutia finančnej pomoci ľuďom.



Mnoho miestnych obyvateľov sa však sťažovalo, že štátna pomoc prichádza pomaly, pričom niektorí už uvažujú, že sa odsťahujú preč z ostrova.



Odborníci varovali, že vyčistenie pôdy zničenej lávou a odstránenie obrovského množstva popola z budov a ciest potrvá niekoľko rokov. Sopka bude podľa nich ešte dlho uvoľňovať toxické plyny, ktoré by mohli predstavovať hrozbu pre obyvateľstvo. Okrem toho bude dlho trvať, kým láva vychladne na bezpečnú úroveň. Odborníci dodali, že láva zo sopky vytvorila v oceáne dva nové polostrovy, jeden s rozlohou 44 hektárov a druhý asi päť hektárov.