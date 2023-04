Španielsko oznámilo posun v dodávke tankov Leopard na Ukrajinu

Madrid 5. apríla (TASR) - Španielsko pošle šesť sľúbených tankov Leopard na Ukrajinu v druhej polovici apríla, čím sa posunul pôvodný dátum dodávky. TASR správu prevzala v stredu z webovej stránky denníka The Guardian a televízie RTVE.



Na tankoch podľa španielskej ministerky obrany Margarity Roblesovej vykonávajú kontrolu v spojitosti s ich fungovaním. Tieto stroje nemeckej výroby neboli používané od 90. rokov minulého storočia a boli zaradené do rezerv. Preto je potrebné preveriť ich stav a pripravenosť na boj.



Španielsko v marci oznámilo, že tanky typu Leopard 2A4 by malo na Ukrajinu dodať po veľkonočných sviatkoch, píše The Guardian. Táto krajina chce na Ukrajinu poslať celkovo desať Leopardov.