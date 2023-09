Španielsky parlament neschválil lídra konzervatívcov za premiéra

Madrid 27. septembra (TASR) – Líder španielskych konzervatívcov Alberto Núňez Feijóo v stredu nezískal v parlamente dostatočný počet hlasov na to, aby sa stal novým premiérom. Poslanci budú o jeho nominácii znova hlasovať v piatok, informuje TASR podľa agentúr AP a DPA.



Predseda Ľudovej strany (PP) dostal v dolnej komore parlamentu podľa očakávaní o štyri hlasy menej, než je absolútna väčšina 176 poslancov.



Druhú šancu vystriedať vo funkcii úradujúceho premiéra Pedra Sáncheza bude mať Feijóo v piatok, keď bude potrebovať len jednoduchú väčšinu – viac hlasov za ako proti. Podľa pozorovateľov však pravdepodobne neuspeje ani v tomto hlasovaní. Poverenie zostaviť vládu by následne zrejme dostal Sánchez.



Ľudová strana skončila v predčasných voľbách z 23. júla na prvom mieste pred Španielskou socialistickou robotníckou stranou (PSOE) doterajšieho predsedu vlády Sáncheza.



Keďže ani jedna strana nezískala dostatočnú podporu ostatných strán na vytvorenie väčšiny schopnej vládnuť, španielsky kráľ Filip VI. rozhodol, že vládu sa ako prvý pokúsi zostaviť víťaz volieb.



Feijóo sa podľa odborníkov môže spoliehať len na 172 z celkovo 350 poslancov – 137 z vlastnej strany, 33 z krajne pravicovej strany Vox a po jednom hlase z dvoch regionálnych strán.



Parlament debatoval o kandidatúre Feijóa dva dni, no diskusii dominovala možnosť, že Sánchez zvažuje prijať požiadavku katalánskych separatistických strán na amnestiu pre účastníkov neúspešného pokusu o vyhlásenie nezávislosti Katalánska z roku 2017.



Sánchez by na vytvorenie vlády potreboval podporu týchto katalánskych strán, no tiež ďalších ľavicových, regionálnych a baskických separatistických strán.



Ak nová vláda nevznikne do 27. novembra, španielsky parlament znovu rozpustia a krajinu budú čakať opätovné voľby v januári budúceho roka.