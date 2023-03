Španielsky parlament rokuje o vyslovení nedôvery premiérovi

Madrid 21. marca (TASR) - Španielsky parlament začal v utorok rokovať o vyslovení nedôvery premiérovi Pedrovi Sánchezovi, ktoré iniciovala pravicovo populistická strana VOX. Hlasovanie sa očakáva v stredu. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



VOX ako protikandidáta navrhla Ramóna Tamamesa. Šanca na úspech tohto 89-ročného bývalého komunistu je však minimálna, píše DPA.



Konzervatívna Ľudová strana (PP) ako najsilnejšia opozícia už oznámila, že sa zdrží hlasovania. Tamames by tak mohol získať najviac 52 hlasov poslancov strany VOX. Pre nadpolovičnú väčšinu v 350-člennej dolnej komore španielskeho parlamentu to nebude stačiť.



Ide o druhé hlasovanie o nedôvere voči Sánchezovi, ktorý je premiérom od roku 2018. Neúspešné hlasovanie v októbri 2020 takisto iniciovala strana VOX.



V Španielsku budú tento rok parlamentné, komunálne i regionálne voľby. Vládna koalícia Sánchezovej Španielskej socialistickej robotníckej strany (PSOE) s krajne ľavicovým zoskupením Spoločne môžeme (Unidas Podemos, UP) má v dolnej komore spolu 153 kresiel. Pre získanie nadpolovičnej väčšiny potrebujú podporu ďalších strán. Najväčšími opozičnými stranami sú PP (88 kresiel) a VOX (52).



Tamames bol v rokoch 1956-1981 členom španielskej komunistickej strany (Partido Comunista de Espaa - PCE) a bol odporcom diktatúry generála Francisca Franca. Neskôr sa pridal k stranám politického stredu. Zdieľa niektoré postoje VOX, nie je však jej členom a nevyjadruje jej podporu.