Španielsko plánuje do Pásma Gazy letecky zhodiť 12 ton potravín

Madrid 28. júla (TASR) - Španielsko v pondelok oznámilo, že tento týždeň plánuje do vojnou zničeného Pásma Gazy letecky zhodiť približne 12 ton potravín. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



Premiér Pedro Sánchez na tlačovej konferencii uviedol, že do palestínskej enklávy ho dopravia z Jordánska v piatok lietadlá španielskeho letectva. „Hladomor v Gaze je hanbou pre celé ľudstvo a jeho zastavenie je preto našim morálnym príkazom,“ konštatoval Sánchez.



Ministerstvo obrany uviedlo, že 12 ton potravín doručia v rámci operácie podobnej marcovej dodávke, kedy Španielsko do Gazy dodalo 26 ton potravín.



Agentúra AFP pripomína, že Španielsko patrí k najväčším kritikom izraelskej ofenzívy v Pásme Gazy a plánovanú operáciu nazvala vzácnym príkladom toho, ako sa európsky štát pripája ku krajinám Blízkeho východu v leteckých dodávkach potravinovej pomoci.



Izraelská armáda v nedeľu oznámila zavedenie takzvanej „taktickej prestávky“ vo vojenských operáciách v niektorých častiach Pásma Gazy s cieľom zmierniť humanitárnu krízu spôsobenú nedostatkom potravín.



Počas prvého dňa od jej zavedenia distribuovali OSN a humanitárne organizácie na tomto palestínskom území viac než 120 kamiónov s potravinovou pomocou. Okrem toho Izrael, Jordánsko a Spojené arabské emiráty z lietadiel zhodili menšie množstvo humanitárnej pomoci.