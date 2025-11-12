< sekcia Zahraničie
Španielsko plánuje prestavbu monumentu v bývalom Údolí padlých
V tamojšej bazilike bol kedysi pochovaný diktátor Francisco Franco.
Autor TASR
Madrid 12. novembra (TASR) - Španielska vláda v utorok predstavila plán na prestavbu impozantného pamätníka neďaleko Madridu. V tamojšej bazilike bol kedysi pochovaný diktátor Francisco Franco a prezentácia plánu sa konala len niekoľko dní pred 50. výročím jeho smrti, informovala agentúra AFP.
Ide o súčasť vládneho projektu „predefinovania“ niekdajšieho Údolia padlých v rámci zákona o demokratickej pamäti. Údolie padlých (Valle de los Caídos) bolo v roku 2023 premenované na Údolie Cuelgamuros (Valle de Cuelgamuros).
Cieľom vládnej iniciatívy je premeniť monumentálny komplex v pohorí Sierra de Guadarrama na priestor kolektívnej pamäti a zmierenia bez toho, aby sa zmenil jeho status najväčšieho masového hrobu v Španielsku. Pochovaných tam je takmer 34.000 obetí občianskej vojny z rokov 1936–39, ktorá viedla k Francovej diktatúre.
Výstavbu pôvodného pamätníka nariadil Franco v roku 1940 na pamiatku všetkých padlých. V skutočnosti však bolo toto miesto využité ako symbol jeho režimu a oslavovalo víťazstvo nacionalistov.
Franca tu 23. novembra 1975 aj pochovali. V roku 2019 však vtedajšia socialistická vláda nechala jeho pozostatky exhumovať a previezť na rodinnej hrobky v Madride. Snažila sa tým zabrániť, aby sa Francov hrob stal svätyňou a pútnickým miestom pre podporovateľov krajnej pravice.
Ministerstvo bývania a mestských záležitostí v utorok zverejnilo na sieti X model prestavby pamätníka s názvom Základňa a kríž (La base y la cruz). Na projekte sa podieľal aj britský architekt David Chipperfield. Ministerstvo dodalo, že súčasťou „novej vízie pamätníka“ je jeho „diskrétnosť v krajine“.
Prestavba naplánovaná na štyri roky s rozpočtom 26 miliónov eur by sa mala začať najskôr v roku 2027.
Podľa odhadov vlády po občianskej vojne zostalo viac ako 3300 masových hrobov – najväčší z nich v Údolí Cuelgamuros - a nezvestných je približne 140.000 ľudí.
