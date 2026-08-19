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Španielsko plánuje presunúť asi 500 maloletých z Ceuty na pevninu
Podľa oficiálnych údajov bolo po tomto incidente z mora vyzdvihnutých 83 tiel, no mimovládne organizácie odhadujú počet obetí na vyše sto.
Autor TASR
Madrid 19. augusta (TASR) - Madrid plánuje presunúť približne 500 obzvlášť zraniteľných maloletých bez sprievodu zo španielskej exklávy Ceuta v severnej Afrike na španielsku pevninu. V rozhovore pre verejnoprávnu rozhlasovú stanicu RNE to v stredu uviedla ministerka pre migráciu Elma Saizová. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.
Saizová informovala, že centrálna vláda v Madride spolupracuje s úradmi v Ceute a regionálnymi vládami Španielska na pláne presunu týchto detí, ktoré budú na pevnine zverené do starostlivosti organizácií na ochranu detí.
Španielske médiá informovali, že plán počíta so „záväzným a na solidarite založeným prijímaním maloletých všetkými regiónmi“ krajiny, ako aj s ich umiestňovaním do náhradných rodín.
Agentúra DPA upozornila, že počet 500 maloletých je predbežný a môže sa zmeniť.
Toto rozhodnutie prichádza v čase, keď sa španielska vláda snaží reagovať na hromadný príchod migrantov do Ceuty z konca júla, keď na toto malé španielske územie hraničiace s Marokom nelegálne vstúpilo 80.000 ľudí. Väčšina z nich priplávala, iní preliezli cez šesťmetrový plot na hranici.
Podľa oficiálnych údajov bolo po tomto incidente z mora vyzdvihnutých 83 tiel, no mimovládne organizácie odhadujú počet obetí na vyše sto.
Prevažná väčšina tých, ktorí prišli v júli, sa zakrátko vrátila do Maroka.
Štátna televízia RTVE však informovala, že španielska polícia identifikovala v Ceute 2168 maloletých bez sprievodu a odovzdala ich tamojším orgánom.
Španielsky minister vnútra Fernando Grande-Marlaska uviedol, že v Ceute zostalo približne 5000 migrantov.
Saizová oznámila, že zatiaľ nemôže poskytnúť podrobnosti o pláne presídlenia, zdôraznila však, že pri rozhodovaní treba v prvom rade čo najlepšie chrániť záujmy detí.
Ceuta má tiež dostať finančnú podporu vo výške 25 miliónov eur. Španielsko požiadalo o mimoriadne finančné prostriedky Európsku úniu.
Saizová informovala, že centrálna vláda v Madride spolupracuje s úradmi v Ceute a regionálnymi vládami Španielska na pláne presunu týchto detí, ktoré budú na pevnine zverené do starostlivosti organizácií na ochranu detí.
Španielske médiá informovali, že plán počíta so „záväzným a na solidarite založeným prijímaním maloletých všetkými regiónmi“ krajiny, ako aj s ich umiestňovaním do náhradných rodín.
Agentúra DPA upozornila, že počet 500 maloletých je predbežný a môže sa zmeniť.
Toto rozhodnutie prichádza v čase, keď sa španielska vláda snaží reagovať na hromadný príchod migrantov do Ceuty z konca júla, keď na toto malé španielske územie hraničiace s Marokom nelegálne vstúpilo 80.000 ľudí. Väčšina z nich priplávala, iní preliezli cez šesťmetrový plot na hranici.
Podľa oficiálnych údajov bolo po tomto incidente z mora vyzdvihnutých 83 tiel, no mimovládne organizácie odhadujú počet obetí na vyše sto.
Prevažná väčšina tých, ktorí prišli v júli, sa zakrátko vrátila do Maroka.
Štátna televízia RTVE však informovala, že španielska polícia identifikovala v Ceute 2168 maloletých bez sprievodu a odovzdala ich tamojším orgánom.
Španielsky minister vnútra Fernando Grande-Marlaska uviedol, že v Ceute zostalo približne 5000 migrantov.
Saizová oznámila, že zatiaľ nemôže poskytnúť podrobnosti o pláne presídlenia, zdôraznila však, že pri rozhodovaní treba v prvom rade čo najlepšie chrániť záujmy detí.
Ceuta má tiež dostať finančnú podporu vo výške 25 miliónov eur. Španielsko požiadalo o mimoriadne finančné prostriedky Európsku úniu.