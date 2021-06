Madrid 11. júna (TASR) - Španielsko plánuje ukončiť dohodu o bezvízovom režime, vďaka ktorej mohli ľudia z pohraničných oblastí Maroka jednoduchšie vstupovať na územie španielskych enkláv Ceuta a Melilla v severnej Afrike. Informovala o tom v piatok agentúra Reuters.



"Vláda zvažuje ... zrušenie osobitného režimu. Na hraniciach s Marokom by sa tak následne vykonávali hraničné kontroly," uviedol štátny tajomník španielskeho rezortu diplomacie pre európske záležitosti Juan González-Barba Pera počas svojej štvrtkovej návštevy Ceuty.



O tomto kroku hovorí Madrid v čase pretrvávajúceho diplomatického sporu medzi oboma krajinami, ktorý prepukol po tom, ako Španielsko prijalo Ibráhima Gálího, vodcu hnutia Front Polisario bojujúceho za nezávislosť Západnej Sahary od Maroka, aby mu poskytlo zdravotnú starostlivosť.



Napätie medzi oboma krajinami sa ešte viac vystupňovalo v máji, keď tisícky migrantov prenikli z Maroka na územie španielskej enklávy Ceuta.



Ako uvádza Reuters, Maročania z miest obklopujúcich spomínané španielske enklávy do nich mohli roky vstupovať bez víz. To však neplatí pri ich vstupe na územie kontinentálneho Španielska alebo zvyšku schengenského priestoru leteckou či lodnou dopravou. V takomto prípade Maročania víza potrebujú.



Hranice s oboma španielskymi enklávami však Maroko ešte minulý rok pre koronavírusovú pandémiu uzavrelo, pričom toto opatrenie stále platí.