Po dobití homosexuála na smrť zatkli v Španielsku štyroch ľudí

Madrid 8. júla (TASR) – Štyroch ľudí zatkli za víkendovú vraždu mladého homosexuála Samuela Luiza v severošpanielskom meste A Coruňa, informovala vo štvrtok tamojšia polícia. Podľa jej podozrenia išlo o zločin z nenávisti. Násilná smrť 24-ročného mladíka vyvolala celonárodné protesty, pripomenula tlačová agentúra AFP.



Pomocný ošetrovateľ Luiz si vyšiel von s priateľmi v meste A Coruňa a v sobotu skoro ráno odchádzal z nočného klubu, keď pred budovou vypukla hádka. Jeho priatelia pre španielske médiá uviedli, že Luiz mal práve videotelefonát, keď ho dvaja okoloidúci obvinili, že sa ich pokúša nakrútiť na mobil. Luiz im vysvetlil, že sa iba rozpráva s priateľom, ale jeden z okoloidúcich naňho zaútočil a spôsobil mu vážne pomliaždeniny tváre.



Krátko nato sa útočník údajne vrátil s niekoľkými ďalšími komplicmi, ktorí zbili Luiza do bezvedomia. Dobitého mladíka previezli záchranári do nemocnice, kde zraneniam neskôr v sobotu podľahol.



Polícia zatkla vo štvrtok muža po dvadsiatke pre podozrenie z účasti na útoku, oznámil hovorca štátnej polície. Je priateľom troch ďalších podozrivých vo veku od 20 do 25 rokov, ktorých zatkli v utorok po tom, čo si policajti prezreli záznamy z bezpečnostných kamier.



Útočníci vykrikovali homofóbne urážky a pritom Luiza bili, opísali priebeh útoku priatelia obete. Polícia to ešte neoznačila za homofóbny útok, podľa hovorcu sú však „všetky teórie otvorené". Žiaden zo štyroch podozrivých Luiza nepoznal, uviedol tiež hovorca.



Útok sa stal práve v období podujatí a osláv Pride v Španielsku a v pondelok večer vyvolal protesty v mestách ako Madrid či Barcelona, kde ľudia požadovali lepšiu ochranu homosexuálnych ľudí.



Demonštranti niesli pútače s heslami ako „Záleží na tom, ako ťa volajú, keď sa zabíjajú".



Socialistický premiér Pedro Sánchez v tvíte odsúdili túto vraždu a nazval ju „surovým a bezcitným činom".