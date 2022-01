Po nehode nafukovacieho hradu v Španielsku zomrelo ďalšie dieťa

Madrid 10. januára (TASR) - Štvorročné dievčatko podľahlo v nedeľu zraneniam, ktoré utrpelo pri minulotýždňovej nehode nafukovacieho hradu vo východnej časti Španielska. Je to už druhá obeť tejto tragédie. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP.



Dievča zomrelo v nedeľu na jednotke intenzívnej starostlivosti. Tam ho previezli 4. januára po tom, ako pri nehode utrpelo silný úder do hlavy, píše na svojej webovej stránke španielsky denník ABC.



"Smútime nad smrťou druhého dievčatka, ktoré bolo po nehode v nemocnici vo vážnom stave," napísala v oznámení radnica v Mislate.



Mesto po smrti druhej obete vyhlásilo trojdňový smútok a do stredajšieho poludnia zrušilo všetky oficiálne podujatia.



"Aký veľký žiaľ! Napriek mimoriadnemu úsiliu zdravotníkov zomrelo druhé dievčatko zranené na trhu," napísal na Twitteri starosta Mislaty Carlos Bielsa.



Polícia začala vyšetrovanie, aby zistila, či nafukovací hrad spĺňal bezpečnostné predpisy.



Nešťastie sa stalo v utorok 4. januára na trhu v meste Mislata, ktoré susedí s mestom Valencia. Silný vietor zdvihol skákací hrad do vzduchu, do výšky niekoľkých metrov.



Prvou obeťou sa stalo osemročné dievčatko, ktoré zraneniam podľahlo na druhý deň. Ďalších sedem detí utrpelo zranenia.



Minulý mesiac zahynulo šesť detí na austrálskom ostrove Tasmánia, keď vypadli z veľkého nafukovacieho hradu, ktorý na oslave konca školského roka prudký nápor vetra zdvihol do výšky, píše AFP.