AUTOBUS SA ZRÚTIL Z MOSTA: V Španielsku zahynulo najmenej šesť ľudí

Madrid 25. decembra (TASR) - Najmenej šesť ľudí zahynulo a dvaja ďalší utrpeli zranenia pri nehode autobusu v sobotu na Štedrý večer v regióne Galícia na severozápade Španielska. V nedeľu o tom informovala tlačová agentúra DPA.



Po páde autobusu do rieky Lérez stále nie je jasné, či je ešte nezvestný jeden pasažier, uviedli španielske záchranné služby.



Krátko po nehode v sobotu vytiahli z vraku živých dvoch ľudí, 63-ročného vodiča a cestujúcu ženu. Dve telá našli v sobotu, zvyšné štyri počas nedele, dodali záchranári.



Úrady totožnosť obetí neoznámila. Príčina nehody tiež ešte nie je jasná, ale zrejme k nej prispelo zlé počasie - prudký lejak, píše agentúra AFP.



Autobus s deviatimi ľuďmi šiel po ceste N-541 z mesta Vigo do mesta Lugo, keď sa okolo 21.30 h SEČ zrútil z mosta do rieky blízko mesta Pedre, neďaleko hranice s Portugalskom.



Regionálne noviny La Voz de Galicia napísali, že autobus viezol ľudí vracajúcich sa z návštevy svojich blízkych vo väznici v meste Monterroso v strednej časti Galície.



Podľa rôznych správ bolo v autobuse celkovo osem alebo deväť ľudí. Záchranné služby uvádzali celkovo osem osôb, ale médiá ich hlásili deväť a odvolávali sa pritom na očitých svedkov.



Záchranné a vyslobodzovacie práce boli v nedeľu večer už veľmi sťažené, zdôrazňovali hovorcovia polície, hasičov a regionálnej samosprávy.



Autobus sa po páde nachádzal na ťažko dostupnom mieste a takmer úplne bol zaplavený vodou, dodali hovorcovia. Záchranné tímy sa museli zlaniť z mosta, aby sa dostali k vozidlu.



Operáciu brzdil v nedeľu silný prúd rieky a nepriaznivé počasie s hustým lejakom, ktorý spôsobil aj dvíhanie hladiny rieky.