Počet obetí búrok a záplav v Španielsku stúpol na 227

Madrid 18. novembra (TASR) — Takmer tri týždne po ničivých búrkach a následných záplavách na juhu a východe Španielska sa počet obetí zvýšil na 227, 13 ľudí je stále nezvestných. Vláda najviac zasiahnutého regiónu Valencia to oznámila v pondelok na sieti X, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Len v regióne Valencia zomrelo najmenej 219 ľudí. Identifikovaných bolo 218 z nich.



Dočasná márnica, ktorú zriadili na výstavisku v rovnomennom regionálnom hlavnom meste krátko po silných dažďoch a záplavách z 29. októbra, bude vzhľadom na neustále sa zvyšujúci počet obetí zatvorená. Telá obetí podľa portálu Valencia Extra prevezú do mestského ústavu súdneho lekárstva.



V mnohých z približne 80 zdevastovaných obcí ležiacich západne a južne od regionálnej metropoly pokračujú čistiace práce. Záplavy tam spôsobilo predovšetkým normálne suché koryto rieky, ktoré sa rýchlo naplnilo vodou.



Mnohé ulice sú stále pokryté nánosmi blata a garáže zaplavené. Na mnohých miestach sú naďalej nakopené zničené autá, ktoré so sebou strhli prívalové povodne.



Bahno okrem toho upchalo kanalizáciu, takže odpadová voda nemôže odtekať. V obzvlášť ťažko postihnutom meste Paiporta, kde prišlo o život najmenej 45 ľudí, sa na uliciach hromadí odpadová voda obsahujúca výkaly, informovala televízia RTVE.