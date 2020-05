Počet obetí ochorenia COVID-19 v Španielsku presiahol 25.400

Madrid 4. mája (TASR) - Za uplynulých 24 hodín zaznamenali v Španielsku 164 nových úmrtí súvisiacich s novým koronavírusom. Ide o rovnaký počet, aký evidovali aj 3. mája. Celkovo tak v Španielsku v pondelok evidovali 25.428 obetí pandémie, čo je štvrtý najvyšší počet na svete - po Spojených štátoch, Taliansku a Británii. Informovala o tom v pondelok agentúra AP.



Už dlhší čas klesá aj počet nových potvrdených prípadov infekcie. Za nedeľu ich pribudlo len 356, čo je najmenej za posledné týždne. Pozitívne výsledky tzv. PCR testov malo doteraz 218.011 ľudí, z ktorých sa 121.343 zotavilo. Odborníci sa domnievajú, že pandémia v Španielsku kulminovala 2. apríla, keď za 24 hodín zomrelo 950 ľudí.



Španielsky premiér Pedro Sánchez uviedol, že plánuje pokračovať v predlžovaní stavu núdze, ktorý môže trvať maximálne 15 dní a potom ho musí predĺžiť parlament, až do výrazného zlepšenia epidemiologickej situácie, čo by mohlo trvať do konca júna. S tým však nesúhlasia niektoré strany, ktoré doteraz podporovali vládu.