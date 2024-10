Počet obetí rozsiahlych záplav v Španielsku stúpol na 95

Madrid 31. októbra (TASR) - Na najmenej 95 stúpol počet obetí na životoch, ktoré si v Španielsku vyžiadali rozsiahle záplavy vyvolané prívalovými dažďami. Svoju prvú obeť hlási aj región Andalúzia na juhu krajiny, oznámili záchranári a miestne úrady. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



V regióne Valencia doposiaľ podľa tamojších záchranárov zahynulo pri záplavách už 92 osôb. Ďalšie dve obete pochádzajú z regiónu Kastília-La Mancha a jednu obeť hlásia z regiónu Andalúzia.



Od štvrtka začne v Španielsku platiť trojdňový štátny smútok za obete rozsiahlych záplav.



Záplavy postihli najmä región Valencia. Spôsobili ich utorňajšie prívalové dažde počas prechodu studeného frontu, ktorý so sebou okrem dažďa priniesol aj krupobitie a silný vietor. Úrady v najviac postihnutých oblastiach vyzvali obyvateľov, aby okrem nevyhnutných prípadov nevychádzali zo svojich domov.



Podľa španielskeho meteorologického úradu by mali búrky pokračovať až do štvrtka.