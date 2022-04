Španielsko podporuje snahu Ukrajiny stať sa členom EÚ

Madrid 7. apríla (TASR) - Španielsko "podporuje" snahu Ukrajiny stať sa členom Európskej únie, ale členstvo v Severoatlantickej aliancii "nie je na stole". Španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares to vo štvrtok povedal pre britskú spravodajskú stanicu Sky News.



Albares uviedol, že zatiaľ nemôže "tvrdiť, aký bude konečný výsledok" žiadosti Ukrajiny o členstvo v EÚ, ale dodal: "Chcem, aby bol môj postoj veľmi jasný – Ukrajina miesto v európskej rodine má."



Minister spomenul, že začlenenie Ukrajiny do NATO "nie je práve teraz na stole", aj keď Ukrajina dlhodobo vyjadruje túžbu pridať sa do tejto vojenskej aliancie.



Jednou z požiadaviek ruského prezidenta Vladimira Putina pred inváziou bolo, aby sa členstvo Ukrajiny v NATO natrvalo vylúčilo.