Španielsko podporuje využitie zmrazených ruských aktív
Autor TASR
Madrid 19. septembra (TASR) - Španielsky minister hospodárstva Carlos Cuerpo v piatok vyhlásil, že jeho vláda podporuje snahy Európskej komisie (EK) o speňaženie zmrazených ruských aktív v EÚ s cieľom pomôcť pri financovaní Ukrajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Zo Španielska podporujeme čo najväčšie zvýšenie financovania Ukrajiny,“ povedal Cuerpo v rozhovore pre Bloomberg TV. „Zasadzujeme sa za to, aby sa skutočne hľadali kreatívne spôsoby, ako využiť aj tieto zmrazené aktíva,“ ozrejmil.
Minister uviedol, že Španielsko, ktoré je jedným z hlavných dovozcov ruského skvapalneného zemného plynu v Európskej únii, pracuje na znížení dovozu a diverzifikácii dodávok z krajín, ako sú Spojené štáty.
Zmrazené ruské aktíva v hodnote približne 200 miliárd eur sú súčasťou západných sankcií proti Rusku za jeho inváziu na Ukrajinu v roku 2022. Väčšina je uložená v depozitári Euroclear v Belgicku. Európska komisia a západní spojenci Ukrajiny presadzujú použitie ruských aktív na pokrytie škôd spôsobených vojnou, prípadne ich presun do samostatného investičného fondu.
