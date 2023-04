Španielska polícia odhalila podvodnícke futbalové školy

Madrid 11. apríla (TASR) - Španielska polícia odhalila podvodníkov, ktoré desiatky rodín najmä z Brazílie oklamali s prísľubom, že z ich synov urobia "hviezdnych profesionálnych futbalistov". Polícia to uviedla v utorok, TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Dve skupiny podvodníkov prevádzkovali futbalové školy v meste Granada, do ktorých zo zahraničia naberali mladíkov z bohatých rodín. Rodinám účtovali registračný poplatok 5000 eur a mesačné poplatky 1700 eur za hráča, spresnila polícia vo vyhlásení. Skupiny navzájom nespolupracovali.



Peniaze mal slúžiť na pokrytie školného, stravy, ubytovania a dokumentov potrebných na získanie povolenia na pobyt. Namiesto toho mladíci bývali v stiesnených podmienkach v domoch, ktoré im poskytli futbalové kluby a s nedostatočnou stravou. Žiadny z nich nemal povolenie na pobyt v Španielsku, píše sa vo vyhlásení.



Polícia má podozrenie, že dve skupiny podvodníkov naverbovali približne 70 mladíkov, "najmä Brazílčanov", vo veku od 16 do 23 rokov. V rámci vyšetrovania zatkla 11 podozrivých členov oboch gangov. Vyšetrovanie sa začalo po sťažnosti jedného z hráčov.