< sekcia Zahraničie
Španielsko: Polícia prehľadáva sídlo vládnej strany PSOE
Nie je to prvýkrát čo polícia vstúpila do sídla PSOE.
Autor TASR
Madrid 27. mája (TASR) - Príslušníci španielskej polície vstúpili v stredu v skorých ranných hodinách na základe súdneho príkazu do sídla vládnej Španielskej socialistickej robotníckej strany (PSOE) v Madride. Upozornili na to agentúry Reuters a EFE, podľa ktorých tam zaisťujú dokumenty súvisiacimi s platbami bývalej členke Leire Díezovej obvinenej z trestnej činnosti, informuje TASR.
Okrem sídla PSOE sa vyšetrovatelia nachádzajú aj v madridskej kancelárii bývalého podpredsedu andalúzskej vlády Gaspara Zarríasa. Podľa verejnoprávnej RTVE vyšetrovatelia môžu prehľadávať aj priestory spojené s ďalšími vysokopostavenými členmi PSOE.
Nie je to prvýkrát čo polícia vstúpila do sídla PSOE. Už v júni minulého roka tam vyšetrovatelia zaistili kópie e-mailovej komunikácie bývalého vysokopostaveného predstaviteľa strany Santosa Cerdána, ktorého neskôr zadržali. Podozrivý je z brania úplatkov pri udeľovaní verejných zákaziek.
Díezová bola Cerdánovou blízkou spolupracovníčkou. Táto aktivistka a bývala členka PSOE bola spolu s bývalým predsedom štátneho fondu SEPI Vicentehom Fernándezom a majiteľom spoločnosti Servinabar Antxonom Alonsom v decembri zadržaná za spreneveru, ovplyvňovanie a organizovanie zločineckej skupiny. Neskôr ich prepustili.
Vyšetrovatelia tvrdia, že vytvorili organizovanú skupinu s názvom Hirurok („my traja“ v baskičtine), ktorá sa údajne venovala ovplyvňovaniu rôznych verejných zákaziek, pričom využívala svoje postavenie a schopnosť ovplyvňovať určité osoby spojené s verejnou správou, aby dosiahla „maximálny ekonomický prospech prostredníctvom výberu provízií“.
Razia je podľa agentúry AP ďalšou ranou pre premiéra Pedra Sáncheza, ktorého stranu zasiahla séria korupčných škandálov. Len minulý týždeň súd oznámil, že vyšetruje bývalého premiéra Josého Luisa Rodrígueza Zapatera pre podozrenie z nepriamej korupcie a ďalších trestných činov súvisiacich so štátnou finančnou pomocou leteckej spoločnosti Plus Ultra. Zapatero všetky obvinenia odmieta.
Aj samotný Sánchez čelí viacerým korupčným kauzám, do ktorých sú zaplatení jeho príbuzní a bývalí blízki politickí spojenci. Zápasí tiež s dôsledkami série prehier v regionálnych voľbách.
Okrem sídla PSOE sa vyšetrovatelia nachádzajú aj v madridskej kancelárii bývalého podpredsedu andalúzskej vlády Gaspara Zarríasa. Podľa verejnoprávnej RTVE vyšetrovatelia môžu prehľadávať aj priestory spojené s ďalšími vysokopostavenými členmi PSOE.
Nie je to prvýkrát čo polícia vstúpila do sídla PSOE. Už v júni minulého roka tam vyšetrovatelia zaistili kópie e-mailovej komunikácie bývalého vysokopostaveného predstaviteľa strany Santosa Cerdána, ktorého neskôr zadržali. Podozrivý je z brania úplatkov pri udeľovaní verejných zákaziek.
Díezová bola Cerdánovou blízkou spolupracovníčkou. Táto aktivistka a bývala členka PSOE bola spolu s bývalým predsedom štátneho fondu SEPI Vicentehom Fernándezom a majiteľom spoločnosti Servinabar Antxonom Alonsom v decembri zadržaná za spreneveru, ovplyvňovanie a organizovanie zločineckej skupiny. Neskôr ich prepustili.
Vyšetrovatelia tvrdia, že vytvorili organizovanú skupinu s názvom Hirurok („my traja“ v baskičtine), ktorá sa údajne venovala ovplyvňovaniu rôznych verejných zákaziek, pričom využívala svoje postavenie a schopnosť ovplyvňovať určité osoby spojené s verejnou správou, aby dosiahla „maximálny ekonomický prospech prostredníctvom výberu provízií“.
Razia je podľa agentúry AP ďalšou ranou pre premiéra Pedra Sáncheza, ktorého stranu zasiahla séria korupčných škandálov. Len minulý týždeň súd oznámil, že vyšetruje bývalého premiéra Josého Luisa Rodrígueza Zapatera pre podozrenie z nepriamej korupcie a ďalších trestných činov súvisiacich so štátnou finančnou pomocou leteckej spoločnosti Plus Ultra. Zapatero všetky obvinenia odmieta.
Aj samotný Sánchez čelí viacerým korupčným kauzám, do ktorých sú zaplatení jeho príbuzní a bývalí blízki politickí spojenci. Zápasí tiež s dôsledkami série prehier v regionálnych voľbách.