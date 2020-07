Barcelonská polícia pri protiteroristickom zásahu zadržala dvoch ľudí

Barcelona 14. júla (TASR) – Dvoch mužov z Alžírska zadržala dnes ráno katalánska polícia pri protiteroristickom zásahu v Barcelone. Píše o tom agentúra Reuters.



Obaja Alžírčania patria do teroristickej bunky, ktorá je od roku 2017 predmetom vyšetrovania, pretože v Barcelone plánovala útok s výbušninami, spresnila vo vyhlásení katalánska polícia.



„Vyšetrovanie nám umožnilo identifikovať oblasti, kde chcela teroristická bunka zaútočiť. Tiež sa nám podarilo zistiť, že skupina už začala získavať informácie o výrobe výbušných zariadení a o tom, ako si zaobstarať zbrane na útok," uviedla miestna polícia a dodala, že teroristickú bunku sa jej podarilo úplne rozložiť.



Aktivity džihádistických skupín sú najvyššou prioritou polície v Španielsku od augusta 2017, keď na promenáde Las Ramblas v Barcelone vrazil extrémista z teroristickej organizácie Islamský štát s dodávkou do davu ľudí a 14-tich z nich zabil.



O niekoľko hodín neskôr jeho komplici zabili autom na promenáde v prímorskom letovisku Cambrills južne od Barcelony jedného chodca a na smrť dobodali 63-ročnú dôchodkyňu.



Dokopy tam pri útokoch zahynulo 16 civilistov.



Podľa údajov ministerstva vnútra bolo tento rok v období od januára do 5. júla v Španielsku celkovo zatknutých 16 podozrivých džihádistov.