Španieli rozbili gang, ktorý vrtuľníkmi pašoval hašiš z Maroka

Madrid 22. marca (TASR) - Španielske a marocké bezpečnostné zložky rozbili zločineckú organizáciu, ktorá z tejto africkej krajiny pašovala do Španielska hašiš použitím helikoptér. TASR informuje podľa piatkovej správy agentúry AFP a webovej stránky denníka La Vanguardia.



Španielska Občianska garda (Guardia Civil) a marocká kráľovská žandarméria zadržali deväť členov tejto skupiny vrátane dvoch pilotov - špecialistov na nočné lety v nízkej nadmorskej výške. Ide o občanov Španielska a Maroka. Sudca v prípade siedmich z nich rozhodol o väzbe.



Vyšetrovatelia 15. januára v skorých ranných zaznamenali v provincii Cádiz v španielskom autonómnom spoločenstve Andalúzia let, ktorý odštartoval z ranča patriacemu tejto organizácii a smeroval do Maroka. Podarilo sa im vrtuľník zastaviť a zadržať päticu osôb na palube vrátane pilota. Takisto zaistili 795 kilogramov hašiša. Jeden z hlavných predstaviteľov skupiny prišiel o život pri dopravnej nehode v oblasti neďaleko miesta zadržania helikoptéry. Údajne sa pokúšal o útek na vozidle.



Úrady neskôr neďaleko mesta Sevilla zadržali ďalšie štyri osoby a druhú helikoptéru. Oba tieto stroje gang získal z východnej Európy a boli prispôsobené na prevoz až 900 kilogramov hašiša, uvádza polícia.



Španielsko je jednou z hlavných vstupných brán, cez ktoré sa drogy dostávajú do Európy. Má úzke väzby s Latinskou Amerikou, ktorá je hlavným producentom kokaínu, aj Marokom, ktoré je zase dôležitým producentom hašiša.