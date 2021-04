Španielska polícia zadržala 20 osôb podozrivých z pašovania migrantov

Madrid 12. apríla (TASR) - Španielska polícia v pondelok oznámila, že zadržala 20 osôb zapojených do nezákonného prevádzania migrantov z oblasti španielskej enklávy Ceuta v severnej Afrike, informovala agentúra AFP.



Zadržané osoby podľa polície patria do známeho gangu a sú obvinené z pašovania migrantov na vratkých člnoch z oblasti severnej Afriky do Španielska. Je im pripisovaná zodpovednosť za stroskotanie plavidla s migrantmi vo februári, pri ktorom zahynuli štyri osoby.



Obeťami pašerákov boli prevažne neplnoletí Maročania. Pašeráci ich podľa polície získavali v okolí španielskej enklávy Ceuta na hraniciach s Marokom. Migranti odtiaľ cestovali na Pyrenejský polostrov a za prevoz platili v priemere 2500 eur na osobu.



Na operácii sa zúčastnilo približne 150 policajtov a príslušníkov Europolu, ktorí zadržali tri člny, päť kusov strelných zbraní, strelivo a finančnú hotovosť.