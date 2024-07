TONY KOKAÍNU: Pašeráci ukryli drogy do vriec s ryžou

Madrid 26. júla (TASR) - Španielska Občianska garda (Guardia Civil) v piatok uviedla, že v prístave v Barcelone zadržala viac než štyri tony kokaínu ukryté vo vreciach s ryžou. Podarilo sa jej tak odhaliť zločineckú skupinu, ktorá pôsobila v Španielsku, Paraguaji a Británii. TASR o tom informuje s odvolaním na správu agentúry Reuters.



Kokaín v plastových obaloch ukryli pašeráci do ručne šitých vriec s ryžou v paraguajskej metropole Asunción, odkiaľ drogy poslali do Európy, napísala garda vo vyhlásení.



Kontajnery dorazili do barcelonského prístavu už začiatkom tohto roka, no náklad kokaínu bol objavený až v júli, keď pašeráci kontajnery premiestnili, dodala polícia.



Úrady v Paraguaji a Británii zadržali v uplynulých mesiacoch ďalších päť ton kokaínu pašovaného rovnakou zločineckou skupinou pri dvoch rôznych raziách.



Tri tony kokaínu zhabali úrady v Paraguaji v októbri 2023 predtým, ako mali byť zaslané do Belgicka. Britská polícia zadržala dve tony kokaínu v prístave v Southamptone tento rok v marci.



Španielska polícia informovala, že v súvislosti s nálezom zadržala osem ľudí, zatiaľ čo ďalšie dve osoby boli zadržané v Paraguaji.