Španielska polícia zatkla 26 ľudí za pašovanie Alžírčanov do Európy

Madrid 3. februára (TASR) - Španielska polícia zatkla 26 podozrivých pašerákov, ktorí priviedli vlani do krajiny vyše 900 migrantov, väčšinou z Alžírska, a od každého si vyúčtovali 2500 eur. V pondelok o tom informovala španielska polícia, ktorú citovala tlačová agentúra AFP.



Sieť pašerákov, ktorá mala sídlo v Alžírsku a v provinciách Alicante a Almería na juhovýchode Španielska, využívala výkonné rýchle motorové člny. Tie sa vydávali na plavbu zo severoalžírskeho prístavu Oran a cez západnú oblasť Stredozemného mora sa preplavili za tri hodiny, uviedla polícia vo vyhlásení.



Gang ovládal aj trasu medzi severomarockým Tangerom a juhošpanielskym prístavom Algeciras.



"Každý migrant musel organizácii zaplatiť za plavbu od 2000 do 2500 eur a ďalších 500 eur za prepravu autom do veľkých miest na juhu a východe Španielska, kde bývali u rodiny a priateľov," dodala polícia.



Ak migranti nezaplatili celú sumu, cestou ich pašeráci vysadili alebo ich držali ako rukojemníkov dovtedy, kým rodina nedoplatila zvyšok dlhovaných peňazí. Táto činnosť vlani vyniesla sieti prevádzačov "vyše 1,5 milióna eur", informovala polícia.



Zatknutých, ktorých štátna príslušnosť nebola uvedená, zadržali prevažne počas šiestich razií v Almeríi a Alicante. Pri týchto akciách skonfiškovala polícia aj 17 vozidiel.



Španielsko je jednou z hlavných "brán", ktorou migranti prichádzajúci z Afriky vstupujú do Európy. V roku 2019 prišlo takto po mori približne 26.168 ľudí, ukazujú údaje ministerstva vnútra.



Avšak celkovo počty ľudí prichádzajúcich po mori výrazne klesli - o 54,5 percenta oproti 57.498 ľuďom, ktorí cestu podnikli v predchádzajúci rok.



Údaje klesli po tom, čo Maroko v spolupráci s európskymi a španielskymi úradmi vystupňovalo svoj boj proti neregulárnej migrácii - táto zmena situácie donútila migrantov, zúfalo túžiacich dostať sa do Európy, hľadať si iné trasy, hlavne cez Alžírsko.