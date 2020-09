Španielska polícia zhabala 35 ton hašišu

Madrid 30. septembra (TASR) - Španielska polícia skonfiškovala 35 ton hašišu ukrytého na palubách luxusných jácht v rámci zásahu proti pašovaniu drog cez more, ktorý označila za najväčší svojho druhu v krajine. Informovala o tom v stredu agentúra AP.



Španielske ministerstvo financií uviedlo, že hašiš objavili policajti po prehliadke štyroch plachetníc, ktoré patria gangu podozrivému z pašovania drog. Polícia na ich palube našla 30 ton hašišu, ďalších päť ton už predtým zaistila na iných miestach.



Polícia uviedla, že pri operácii, ktorú vykonala 24. - 28. septembra, zatkla deväť Bulharov a jedného Rusa a skonfiškovala šesť jácht v odhadovanej hodnote päť miliónov eur.



Ministerstvo uviedlo, že táto operácia spôsobila podľa vyšetrovateľov obrovskú ranu najväčšej zločineckej organizácii zameranej na pašovanie hašiša cez more (do Španielska).



Španielsku pri vyšetrovaní pomáhal európsky policajný úrad Europol a v Lisabone sídliace centrum analýz a námorných operácií špecializujúce sa na drogy, ako aj orgány v Spojenom kráľovstve, Holandsku, Bulharsku, Grécku a Taliansku.