Španielsko ponúklo občianstvo politickým väzňom

Madrid 10. februára (TASR) - Španielsko sa v piatok rozhodlo ponúknuť občianstvo vyše 200 politickým väzňom, ktorých vo štvrtok prepustila Nikaragua a následne ich vyhostila do Spojených štátov. Oznámil to španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Managua prepustila vo štvrtok týchto politických väzňov, medzi ktorými sú aj predstavitelia opozície a kritici režimu prezidenta Daniela Ortegu. Následne ich vyhostila do Spojených štátov, pričom nikaragujský parlament zahlasoval za to, aby ich zbavili občianstva.



Španielsky minister zahraničných vecí Albares povedal, že Madrid teraz týmto 222 prepusteným ponúkol španielske občianstvo, a to "vzhľadom na správu, že sa začal proces ich vyhlásenia za osoby bez štátnej príslušnosti". Albares dodal, že rezort diplomacie sa s týmito osobami skontaktuje.



AFP pripomína, že v posledných rokoch našlo v Madride útočisko mnoho disidentov z krajín Latinskej Ameriky, pričom Španielsko niektorým z nich ponúklo občianstvo.



V Nikarague skončili po masových protivládnych protestoch z roku 2018 vo väzení stovky ľudí vrátane novinárov, náboženských predstaviteľov či členov opozície. Protesty boli brutálne potlačené; zásahy si vyžiadali 355 životov. Vyše 100.000 ľudí z krajiny ušlo.