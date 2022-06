Španielsko ponúkne štvrtú dávku vakcíny všetkým skupinám obyvateľstva

Madrid 16. júna (TASR) - Španielsko zrejme už koncom roka ponúkne štvrtú dávku vakcíny proti koronavírusu všetkým skupinám obyvateľstva. Oznámila to vo štvrtok španielska ministerka zdravotníctva Carolina Dariasová. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Španielsko zatiaľ, podobne ako iné krajiny, umožňuje očkovanie štvrtou dávkou vakcíny len seniorom či osobám s oslabenou imunitou. S očkovaním všetkých obyvateľov touto dávkou by malo začať niekedy v posledných mesiacoch aktuálneho roka, keď by mali do tejto krajiny doraziť vakcíny účinné aj proti novým variantom covidu.



Španielsko doteraz zaočkovalo 93 percent svojich obyvateľov starších ako 12 rokov, čím sa zaradilo medzi krajiny s najvyššou mierou zaočkovanosti na svete. Od začiatku pandémie koronavírusu sa v Španielsku potvrdilo 12,5 milióna prípadov nákazy koronavírusom a viac ako 107.000 súvisiacich úmrtí.