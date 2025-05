Španielsko popiera, že by za aprílový výpadok prúdu mohol experiment

Madrid 28. mája (TASR) - Španielska vláda v stredu poprela medializované správy, že rozsiahly výpadok elektriny zapríčinil 28. apríla v Španielsku a susednom Portugalsku údajný experiment s jej elektrickou sieťou, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Britský denník The Telegraph minulý piatok s odvolaním sa na nemenované bruselské zdroje napísal, že španielske úrady pred výpadkom vykonávali pokus s cieľom preskúmať, ako veľmi sa môžu spoliehať na obnoviteľné zdroje energie. Údajne tak konali v rámci príprav na ukončovanie prevádzky jadrových reaktorov, ktoré sa má v Španielsku začať v roku 2027.



Podľa správy Telegraphu sa však zdá, že španielska vláda sa s takýmto experimentom „ľahkomyseľne“ ponáhľala, hoci neurobila potrebné investície do inteligentnej elektrickej siete 21. storočia, aká by to dokázala zvládnuť.



Španielska vicepremiérka a ministerka pre ekologickú transformáciu a demografické výzvy Sara Aagesenová v stredu tieto tvrdenia poprela. „Vôbec nie je pravda, že vláda pred výpadkom vykonávala nejaký experiment,“ povedala na pôde španielskeho parlamentu. „Je nezodpovedné pripisovať (niekomu) vinu, zatiaľ čo sa príčina výpadku stále vyšetruje. A rovnako nezodpovedné je aj tvrdiť, že vláda vykonávala experimenty,“ dodala.



Aj šéfka španielskej energetickej spoločnosti Red Eléctrica de Espaňa (REE) Beatriz Corredorová v stredajšom rozhovore pre španielsky denník La Vanguardia tieto správy kategoricky poprela. Uviedla pritom, že 28. apríla nedošlo k nijakému prebytku energie z obnoviteľných zdrojov ani k skratom, preťaženiu či kybernetickým útokom na sieť, čím odmietla aj viacero ďalších šíriacich sa teórií o príčinách výpadku.



Povedala, že sa skôr zdá, že producenti „konvenčnej“ energie, ako sú plynové, jadrové a vodné elektrárne, „nedokázali v deň výpadku správne regulovať napätie“. Zároveň však neuviedla, či práve toto priamo ovplyvnilo alebo mohlo ovplyvniť zmienený výpadok.