Populárna španielska ministerka Díazová chce kandidovať za premiérku

Madrid 3. apríla (TASR) - Španielska ministerka práce Yolanda Díazová v nedeľu oznámila, že bude kandidovať v tohoročných parlamentných voľbách na čele svojho nedávno vytvoreného ľavicového hnutia Sumar, pričom sa ako líderka krajnej ľavice plánuje uchádzať o post premiérky. TASR o tom píše na základe správ agentúr DPA a AFP.



Díazová, pôvodným povolaním právnička, je tiež vicepremiérkou vlády premiéra Pedra Sáncheza. Svoj zámer kandidovať za premiérku oznámila na nedeľnom zhromaždení stúpencov jej hnutia Sumar v Madride. Toto hnutie, ktorého názov je voľne preložiteľný ako "zjednotiť", založila Díazová vlani so zámerom zjednotiť a posilniť španielsku krajnú ľavicu a kandidovať vo voľbách.



Díazová je podľa prieskumov verejnej mienky dlhodobo vôbec najpopulárnejšou španielskou političkou vo vedení krajiny.



Do vlády sa dostala v januári 2020 ako predstaviteľa krajne ľavicovej aliancie strán Spoločne môžeme (Unidas Podemos, UP), ktoré tvorí menšinovú koalíciu so Sánchezovou Španielskou socialistickou robotníckou stranou (PSOE).



"Mojím cieľom je stať sa premiérkou našej krajiny," povedala v nedeľu približne 3000 svojom priaznivcom. "Musíme poraziť neoliberalizmus," pokračovala a vyjadrila hrdosť na doterajšiu prácu Sánchezovej ľavicovej vlády. "To je však len začiatok. Chceme dosiahnuť oveľa viac. Musíme zmeniť veľa vecí," dodala.



Díazovej kandidatúra by mohla vyvolať rozkol španielskej ľavice. Jej platforma má totiž podporu mnohých strán, ktoré sú v rámci politického spektra naľavo od Sánchezových socialistov (PSOE), nie však najsilnejšej z nich, a síce strany Podemos, približuje DPA.



Diazová bola ako ministerka zodpovedná za nedávnu reformu pracovného práva, ktorá sa zaslúžila o prudký pokles počtu pracovných zmlúv na dobu určitú aj výrazné zvýšenie minimálnej mzdy. Dohliadala aj na veľkorysý program tzv. prestávok v zamestnaní v čase vrcholiacej pandémie koronavírusu, ktorý zaistil ľuďom príjem aj v čase, keď boli zablokované veľké časti ekonomiky z dôvodu lockdownov.



Dátum parlamentných volieb, ktoré sa musia uskutočniť do 10. decembra, dosiaľ nebol stanovený.