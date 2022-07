Španielska ministerka práce Díazová založila politické hnutie

Madrid 9. júla (TASR) – Populárna španielska ministerka práce Yolanda Díazová predstavila v piatok nové ľavicové politické hnutie, s ktorým sa chce uchádzať o priazeň voličov v parlamentných voľbách koncom roka 2023.



Díazová prisľúbila robiť politiku novým spôsobom. Vyhlásila, že pôjde na turné po krajine, bude počúvať ľudí a zbierať ich predstavy o tom, ako by mala krajina vyzerať, a až potom sa rozhodne, či sa jej hnutie zúčastní na ďalších voľbách.



"V tomto občianskom hnutí som len jedným kúskom. Vy ste protagonisti a ak chcete, vystupňujem svoje úsilie," povedala davu približne 5000 ľudí zhromaždených v madridskom kultúrnom centre.



Díazová povedala, že nové hnutie s názvom "Sumar", čo v španielčine znamená "pridať", sa bude snažiť o novú spoločenskú dohodu a pracovať na skončení politiky konfrontácie. Politika by mala byť o "podaní ruky a následnej schopnosti dosiahnuť dohody, ktoré zmenia životy ľudí," dodala.



Díazová v súčasnosti zastupuje krajne ľavicové zoskupenie Spoločne môžeme (Unidas Podemos, UP), ktoré predstavuje menšieho partnera v menšinovej koaličnej vláde socialistického premiéra Pedra Sáncheza. Z prieskumov sústavne vychádza ako najobľúbenejšia španielska politička.



Ako ministerka práce bola Díazová zodpovedná za nedávnu reformu práce, ktorá sa podpísala pod prudký pokles počtu dočasných pracovných zmlúv. Dohliadala aj na veľkorysý program prestávok v zamestnaní v čase vrcholiacej pandémie koronavírusu, ktorý zaistil ľuďom príjem aj vtedy, keď bola veľká časť ekonomiky zatvorená z dôvodu lockdownu.