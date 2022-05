Španielsko posiela ďalších vojakov do misie NATO v Lotyšsku

Madrid 29. mája (TASR) - Španielsko posiela batériu rakiet zem-vzduch a približne 100 vojakov do predsunutej prítomnosti NATO v Lotyšsku, ktorí sa tam pripoja k svojim 500 krajanom, informoval španielsky denník El Pais. TASR prevzala správu od agentúry AFP.



"Náš záväzok voči NATO je totálny," uviedla španielska ministerka obrany Margarita Roblesová.



"V súčasnosti máme jednotky v Lotyšsku a tiež v Litve, naše lode máme v Stredozemnom mori," povedala Roblesová a zdôraznila "maximálnu pripravenosť" Madridu zintenzívniť svoj príspevok k demonštrácii sily západnej vojenskej aliancie, ktorá má odstrašiť potenciálny ruský vpád do svojej bývalej zóny vplyvu zo sovietskej éry.



Roblesová to uviedla počas vojenskej prehliadky ozbrojených síl v meste Huesca na severe krajiny krátko pred 40. výročím vstupu Španielska do NATO 30. mája 1982.