Španielsko posiela Maroku pomoc, Francúzsko je tiež pripravené

Madrid/Paríž - Španielsko v nedeľu oznámilo, že na žiadosť Rabatu vyslalo do Maroka záchranárov s cieľom pomôcť pri pátraní po preživších po zemetrasení. Francúzsko je podľa prezidenta Emmanuela Macrona v prípade požiadavky takisto pripravené poslať pomoc. TASR správu prevzala z agentúr AFP a EFE.



Španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares uviedol, že jeho marocký rezortný partner v nedeľu predpoludní oficiálne požiadal o pomoc. Španielska vláda v reakcii podnikla kroky.



Lietadlo typu A400 odletelo v nedeľu zo základne v Zaragoze. Španielsko posiela 56 príslušníkov útvaru španielskej armády pre mimoriadne situácie (Unidad Militar de Emergencias - UME) a štyri psy. Majú pomôcť pri vyhľadávaní a záchrane preživších v troskách.



Albares pripomenul, že v Španielsku žije početná komunita obyvateľov marockého pôvodu, ktorá prispieva k spoločenskému i hospodárskemu rastu krajiny. Vyslaná pomoc podľa jeho slov potvrdzuje solidaritu Španielska a priateľskosť voči Maročanom.



Ďalšie krajiny vrátane USA či Francúzska takisto Maroku prisľúbili pomoc, Rabat ich však o to najskôr musí oficiálne požiadať. Tento krok jej potrebný na to, aby krajiny mohli vyslať záchranné tímy, píše AFP.



"Mobilizovali sme všetky tímy technickej podpory i bezpečnostné tíme, aby boli schopné zasiahnuť, keď to marocké úrady budú považovať za užitočné," povedal Macron po skončení summitu G20 v Indii.



Mohutné zemetrasenie s magnitúdou 6,8 zasiahlo Maroko v piatok približne hodinu pred polnocou. O život prišlo najmenej 2012 ľudí a zranenia utrpelo ďalších 2059 osôb, ako uvádzajú posledné oficiálne údaje.