Španielsko pošle peniaze Agentúre OSN pre palestínskych utečencov

Madrid 5. februára (TASR) - Španielsko pošle Agentúre OSN pre palestínskych utečencov (UNRWA) ďalších 3,5 milióna eur, oznámil v pondelok španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares. Mnohé krajiny pritom pozastavujú financovanie tejto agentúry pre obvinenia, že jej zamestnanci boli zapojení do októbrového útoku militantného hnutia Hamas na Izrael. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



"Situácia UNRWA je zúfalá a existuje riziko, že jej humanitárne aktivity budú v Gaze behom niekoľkých týždňov paralyzované," povedal Albares španielskym zákonodarcom.



Viaceré darcovské krajiny UNRWA vrátane Spojených štátov a Nemecka pozastavili financovanie tejto agentúry OSN pre obvinenia, že približne 12 z desiatok tisíc jej palestínskych zamestnancov je podozrivých zo zapojenia do útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra.



Španielsko prispelo priamo UNRWA vlani 18,5 milióna eur. Desať miliónov z tejto čiastky schválil Madrid v decembri po tom, čo prisľúbil, že strojnásobí svoju rozvojovú a humanitárnu pomoc určenú pre palestínske územia.



Susedné Portugalsko v piatok oznámilo dodatočnú pomoc pre UNRWA v hodnote jedného milióna eur. Portugalský minister zahraničných vecí Joao Cravinho pritom uviedol, že je dôležité sa v týchto "ťažkých časoch neotočiť Palestínčanom chrbtom".



Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell v nedeľu upozornil, že zastavenie financovania UNRWA by mohlo ohroziť státisíce životov. Podľa Borrella prijala táto agentúra po obvineniach zo strany Izraela okamžité opatrenia a spustila vo veci vyšetrovanie.



Agentúra OSN pre palestínskych utečencov upozornila, že v prípade výrazného výpadku financovania bude musieť do konca februára ukončiť svoju činnosť.



UNRWA bola založená v roku 1949 po prvej arabsko-izraelskej vojne a patrí k najväčším programom OSN. Jej vyše 30.000 pracovníkov poskytuje služby vrátane vzdelávania, základnej zdravotnej starostlivosti a humanitárnej pomoci palestínskym utečencom v Pásme Gazy, Predjordánsku, Jordánsku, Sýrii a Libanone.