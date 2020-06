Španielski poslanci schválili predĺženie núdzového stavu - do 21. júna

Madrid 3. júna (TASR) - Poslanci španielskeho parlamentu odhlasovali v stredu ďalšie, už posledné predĺženie núdzového stavu, ktorý bude platiť do 21. júna. Takýto stav umožňuje vláde, aby v rámci boja proti novému koronavírusu obmedzovala pohyb občanov aj ich ďalšie práva rôznymi bezpečnostnými opatreniam, píše agentúra AP.



Španielsky premiér Pedro Sánchez, ktorý návrh na ďalšie dvojtýždňové predĺženie núdzového stavu predložil, uviedol, že krajina už v súvislosti s pandémiou koronavírusu prekonala najhoršie. Vyhlásil tiež, že o ďalšie predĺženie tohto stavu už po 21. júni žiadať nebude.



Za predĺženie núdzového stavu hlasovalo 177 poslancov 350-člennej dolnej komory španielskeho parlamentu. Proti sa ich vyslovilo 155 a ďalší 18 sa hlasovania zdržali.



Sánchez vedie menšinovú ľavicovú vládu, a aby dosiahol, že poslanci jeho návrh predĺženia schvália, dohodol sa aj s viacerými menšími opozičnými stranami, uviedla agentúra AFP.



Epidémia koronavírusu je v Španielsku už dostatočne pod kontrolou, pričom za minulý týždeň zomrelo na COVID-19 len zhruba 60 ľudí, píše AFP. Vláda však trvá na tom, že núdzový stav je ešte stále základným opatrením v čase, keď krajina prechádza konečnými fázami uvoľňovania opatrení, ktoré by mali byť zavŕšené koncom júna.



Sánchez okrem toho informoval, že na budúci týždeň vláda novým dekrétom stanoví postupy, ku ktorým by pristúpi, ak by po uvoľnení obmedzení došlo k opätovnému nárastu prípadov nákazy.



V Španielsku dosiaľ zaznamenali vyše 240.000 prípadov nákazy koronavírusom a 27.128 úmrtí na ochorenie COVID-19, ktoré tento vírus spôsobuje.