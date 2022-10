Španielsko pošle Bulharsku stíhačky na ochranu vzdušného priestoru

Sofia 20. októbra (TASR) - Španielsko pošle v novembri Bulharsku osem stíhačiek na pomoc pri ochrane bulharského vzdušného priestoru počas ruskej invázie na Ukrajinu. Vo štvrtok to oznámil bulharský minister obrany Dimitar Stojanov, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Španielske stíhačky Eurofighter majú do Bulharska doraziť 1. novembra a budú strážiť bulharský vzdušný priestor spolu s bulharským letectvom do 23. decembra, uviedol Stojanov.



Španielsko a Holandsko sa zúčastnili na podobnej misii ochrany bulharského vzdušného priestoru začiatkom tohto roka.



V Bulharsku, členskom štáte Severoatlantickej aliancie, je v súčasnosti rozmiestnená bojová skupina NATO do 1000 vojakov pod talianskym vedením, keďže sa Aliancia snaží posilniť svoje východné krídlo.