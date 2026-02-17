< sekcia Zahraničie
Španielsko pošle na Kubu humanitárnu pomoc prostredníctvom OSN
Kuba v súčasnosti zápasí s vážnou energetickou krízou po tom, ako sa americký prezident Donald Trump rozhodol odrezať krajinu od dodávok ropy.
Madrid 16. februára (TASR) - Španielsko pošle na Kubu humanitárnu pomoc prostredníctvom Organizácie Spojených národov (OSN), oznámila v pondelok vláda v Madride. Ostrovný štát v severnej časti Karibského mora vzdoruje vážnej hospodárskej kríze, ktorú zhoršila blokáda dodávok ropy zo strany Spojených štátov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Španielsko poskytne humanitárnu pomoc... Kube prostredníctvom systému OSN vo forme potravín a základného zdravotníckeho materiálu,“ uviedol španielsky rezort diplomacie po stretnutí ministrov zahraničných vecí oboch krajín v Madride.
Šéf španielskej diplomacie José Manuel Albares rokoval so svojím kubánskym partnerom Brunom Rodríguezom Parrillom o „súčasnej situácii na Kube“, píše sa tiež vo vyhlásení bez ďalších podrobností.
Kubánsky minister následne na sociálnej sieti X doplnil, že počas rokovania predstavitelia zdôraznili snahu „posilniť politický, hospodársko-obchodný a kooperačný dialóg v prospech oboch krajín“. Kritizoval tiež „porušovanie mieru, bezpečnosti a medzinárodného práva a narastajúce nepriateľstvo Spojených štátov voči Kube“. Jeho krátka zastávka v Madride nasledovala po návštevách Číny a Vietnamu.
Kuba v súčasnosti zápasí s vážnou energetickou krízou po tom, ako sa americký prezident Donald Trump rozhodol odrezať krajinu od dodávok ropy. Karibský štát prišiel o hlavný zdroj suroviny, keď Trump minulý mesiac zajal venezuelského lídra Nicolása Madura, dlhoročného spojenca Havany. Americký prezident vyhlásil, že na Kubu už nepôjde žiadna venezuelská ropa, a pohrozil zavedením cla pre ktorúkoľvek krajinu, ktorá by sa pokúsila ostrov zásobovať.
Kubánska vláda, ktorá už predtým čelila častým výpadkom elektriny a nedostatku potravín a liekov, preto od pondelka zaviedla sériu núdzových opatrení vrátane obmedzenia predaja paliva a spojov verejnej dopravy. Hlboké znepokojenie nad vývojom situácie v krajine vyjadrila v piatok aj OSN.
