Španielsko pošle Ukrajine do konca budúceho týždňa šesť tankov Leopard

Madrid 23. marca (TASR) - Španielsko pošle Ukrajine do konca budúceho týždňa prvých šesť moderných tankov typu Leopard 2A4, a to hneď po ukončení palebných skúšok. Vo štvrtok to oznámilo španielske ministerstvo obrany. TASR správu prevzala z televízie CNN.



Šéfka španielskeho rezortu obrany Margarita Roblesová vo štvrtok navštívila zbrojovku v Seville, kde tanky testujú. Oznámila, že tam v najbližších dňoch privezú na skúšky ďalšie štyri tanky určené pre Ukrajinu.



Ministerstvo obrany minulý týždeň informovalo, že prvá skupina ukrajinských vojakov, ktorí sa učili zaobchádzať so španielskymi tankami na vojenskej základni na severe Španielska, v týchto dňoch ukončuje svoj výcvik.



Roblesová vo februári v španielskom parlamente povedala, že Španielsko Ukrajine pošle len šesť tankov Leopard. Len deň po tomto vyhlásení navštívil španielsky premiér Pedro Sánchez Kyjev. Stretol sa tam s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a prisľúbil dodávku nie šiestich, ale desiatich tankov.